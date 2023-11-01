В Закарпатской области отказались "декоммунизировать" улицу Первомайскую

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В Закарпатской области на западе Украины отказались переименовывать улицу Первомайскую в рамках декоммунизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"В связи с переименованием улицы Первомайской в селе Чернотисов проводился устный опрос жителей села, особенно во внимание принимали мнение жителей самой улицы. Вместе с депутатами было принято единогласное решение не менять название улицы. Улица названа в честь 1 Мая – праздника весны и труда", – передает издание ответ местных властей.

При этом не уточнялось, какое новое название предлагали дать улице.

В СМИ подчеркнули, что в понедельник, 30 октября, власти села Великие Геевцы в Закарпатской области, где проживают в основном венгры, не захотели переименовывать улицу советского космонавта Юрия Гагарина.

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями. Также закон запрещает давать объектам имена деятелей, "осуществлявших агрессию против Украины".