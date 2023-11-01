Медведев поблагодарил иностранцев за инвестиции в оружие РФ после критики Carlsberg

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил иностранных граждан за инвестиции в российское оружие после критики со стороны компании Carlsberg по поводу передачи доли в бизнесе России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как он утверждает, в компании расстроились, что их долю в бизнесе передали РФ. В связи с этим зампред Совбеза предположил, что Carlsberg хотел выгодно для себя продать активы.

"Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту", – заключил Медведев.

Ранее министерство финансов РФ ответило на обвинения главы компании Carlsberg в якобы "краже" пивоваренной компании "Балтика". По их информации, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, а это не влечет за собой изменения структуры собственности.

До этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания не намерена идти на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу, и обвинил российское правительство в краже бизнеса.

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