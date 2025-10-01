Блогер Алехин сообщил о приостановке работы своих соцсетей

Фото: телеграм-канал "Роман Алехин" (Роман Алехин признан в РФ иноагентом)

Блогер Роман Алехин (признан в РФ иноагентом) сообщил в телеграм-канале о приостановке публикаций на своих страницах в соцсетях.

"Друзья, я вынужден прервать написание постов в Telegram и других соцсетях. Это связано со многими факторами", – указал он.

По словам блогера, он хочет сосредоточиться на завершении двух книг, а также уделить внимание здоровью и семье. Курской волонтерской группе он передает основанные им фонд и организацию, а также склады и часть территории для работы.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о начале проверки Алехина на причастность к мошенничеству с помощью участникам СВО. В интернете появилось видео, на котором блогер объясняет, как "отмыть" 200 миллионов рублей на медикаментах для бойцов спецоперации. Сам Алехин пообещал "все объяснить".

Минюст признал его иностранным агентом из-за того, что тот распространял материалы других иноагентов, публиковал фейки о решениях и политике российских властей, а также ложную информацию, которая создавала негативный образ военных.