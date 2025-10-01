Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточнило ведомство, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли село под контроль.

Накануне, 30 сентября, российские военнослужащие освободили Северск Малый в Донецкой Народной Республике (ДНР). Населенный пункт взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск благодаря решительным действиям.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили Шандриголово в ДНР. Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 220 солдат, 3 танка, 2 боевые бронемашины, 13 авто и 4 оружия полевой артиллерии.

