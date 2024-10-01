ТАСС: группа иностранных наемников ВСУ попала в засаду под Кременной

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Группа иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в засаду, устроенную российскими военными под Кременной. Об этом ТАСС заявили в силовых структурах.

Там отметили, что группа, судя по перехватам, была англоязычная. Часть военнослужащих ликвидирована на месте, еще несколько человек скрылись в лесу.

По данным объективного контроля, противник был хорошо экипирован и вооружен, однако никто из наемников не попытался спасти раненых сослуживцев, уточнили в силовых структурах.

Ранее ВС РФ нанесли поражение арсеналу с боеприпасами ВСУ, складу ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромной инфраструктуре и воинскому эшелону в зоне разгрузки.

По информации Минобороны России, для этого российская армия применила оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, а также использовала артиллерию. В результате ударов были в том числе поражены скопления живой силы и военной техники украинских военных, которые находились в 124 районах.