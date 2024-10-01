Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после того, как он вспомнил о трагедии в 1941 году в Бабьем Яре, обвиняя Россию в якобы совершении преступлений на Украине. Свое мнение Захарова высказала в своем телеграм-канале.

Ранее Блинкен обвинил РФ во лжи о денацификации Украины, заявив о том, что США помнят резню в Бабьем Яру в сентябре 1941 года, когда нацисты убили 34 000 евреев. По его словам, сегодня РФ якобы совершает преступления против человечности в стране, пострадавшей от жестокого обращения "как со стороны нацистского, так и советского режимов".

"Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра – Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича", – написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Бабьем Яре нацисты убивали не только евреев, как заявил Блинкен, но и цыган и советских военнопленных, а общее число расстрелянных превышает 100 000 человек. Она напомнила, что расстрелами занимались нацисты, которым были переданы подразделения, сформированные из украинской вспомогательной полиции из западных оккупированных областей страны.

"Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам", – резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский получил награду от Американской академии достижений за принесение в жертву Западу украинских граждан. Так она прокомментировала получение украинским лидером награды "Золотая тарелка", которая присуждается за вклад в развитие человечества.