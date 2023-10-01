01 октября, 21:00Политика
Польша будет бороться за репарации от Германии – лидер правящей партии
Фото: 123RF/miczu
Польша хочет получить репарации от Германии и будет добиваться их. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Его слова приводит ТАСС.
"Мы хотим быть в ЕС, но мы хотим оставаться суверенным государством. Мы хотим репараций от Германии", – заявил Качиньски.
Он отметил, что репарации от Германии – это не только финансовый вопрос, но и вопрос достоинства.
"Не может быть, чтобы другим платили, а полякам нет. Полякам не платят", – подчеркнул политик.
В сентябре 2022 года польские власти представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Итоговая сумма репараций составила 6,2 триллиона злотых (около 1,3-1,5 триллионов долларов).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Варшавы сейчас находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке.
Читайте также