Польша будет бороться за репарации от Германии – лидер правящей партии

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Польша хочет получить репарации от Германии и будет добиваться их. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Его слова приводит ТАСС.

"Мы хотим быть в ЕС, но мы хотим оставаться суверенным государством. Мы хотим репараций от Германии", – заявил Качиньски.

Он отметил, что репарации от Германии – это не только финансовый вопрос, но и вопрос достоинства.

"Не может быть, чтобы другим платили, а полякам нет. Полякам не платят", – подчеркнул политик.

В сентябре 2022 года польские власти представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Итоговая сумма репараций составила 6,2 триллиона злотых (около 1,3-1,5 триллионов долларов).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Варшавы сейчас находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке.