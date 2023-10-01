Взрывы прогремели в Черкасской и Николаевской областях Украины – СМИ

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Несколько взрывов были слышны в двух регионах Украины. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Так, серия взрывов произошла в городе Умань в Черкасской области страны. Еще два взрыва прогремели в городе Снигиревка в Николаевской области на юге Украины.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в пяти областях страны: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее украинские издания сообщали о мощном взрыве, который произошел в Киеве. После случившегося на месте происшествия вспыхнул пожар. Также звуки взрывов были слышны в Харькове.

До этого серия взрывов прогремела в Одессе. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего не сообщались.