Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Фото: ТАСС/AP/Michal Dyjuk

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что Польша достроила заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", – заявил чиновник.

Жарын добавил, что на заграждении размещают электронные датчики движения. Кроме того, будет организовано видеонаблюдение посредством камер слежения.

Публикации о появлении стены были продублированы на польском, русском и арабском языках.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии произошел в 2021 году, когда с белорусской стороны на пограничные рубежи вышли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. По подсчетам Погранслужбы Польши, преодолеть границу попытались 39,7 тысячи человек.

В январе 2022 года сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал следствию об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев.

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