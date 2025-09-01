AnewZ: Индия снова наложила вето на вступление Азербайджана в ШОС

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на правах полноправного члена, передает "Газета.ру" со ссылкой на AnewZ.

По данным СМИ, это решение связно с союзническими отношениями между Азербайджаном и Пакистаном. При этом КНР поддержала заявку Баку.

Однако этот шаг "не меняет курс Азербайджана". Журналисты сочли, что данное решение Нью-Дели показывает международному сообществу "ограниченный и недальновидный" характер политики Индии.

Ранее министр нефти и газа Индии Сингх Пури заявил, что обвинения в том, что страна стала "прачечной" для российской нефти, далеки от истины. Он подчеркнул, что Индия на протяжении десятилетий занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов. Кроме того, Европа сама перешла на индийское топливо после запрета на российскую нефть.

