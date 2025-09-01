Глава Минфина Силуанов заявил, что ни за что не платит на саммите ШОС в Китае

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ни за что не платит на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал корреспондента Александра Юнашева, где опубликован отрывок беседы.

Журналист спросил у Силуанова, как тот расплачивается в Китае, если в этой стране возникают проблемы с операциями, выполненными с помощью банковских карт. Однако министр заявил, что ни за что не платит.

После этого корреспондент вновь задал вопрос: "А кто за вас платит? Мы? Наши налоги?" В ответ на это Силуанов рассмеялся. Тогда к разговору подключился глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Наши налоги", – ответил Сечин на вопрос Юнашева.

Саммит ШОС прошел в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании призвал страны противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

В свою очередь, Владимир Путин назвал впечатляющими темпы развития сотрудничества в рамках ШОС. По его словам, организация поэтапно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов.

В результате странами, которые входят в ШОС, была принята Тяньцзиньская декларация, в которой они решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, которые привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Также была утверждена стратегия развития организации до 2035 года.

