В ООН не смогли установить обстоятельства казни солдата в опорном пункте ВСУ

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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека изучили видеозапись, на котором изображено обезглавленное тело предполагаемого морпеха ВС России в украинском опорном пункте, но не в состоянии установить обстоятельства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации Марта Уртадо.

Ранее ряд изданий и телеграм-каналов опубликовали данное видео, в котором утверждалось, что российские военные обнаружили украинскую "пыточную" в одном из взятых ВС РФ опорном пункте. Именно там и было найдено тело обезглавленного солдата. Официальных комментариев по поводу этой ситуации не было.

Уртадо заявил, что находят тревожными подобные изображения, однако не в состоянии определить, что произошло и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права, только на основании видеозаписи.

В мае этого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в России возбудили 32 уголовных дела по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену.

До этого уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские военные придумывают для российских военнопленных все более изощренные методы пыток.