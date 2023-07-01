Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Международные правозащитные организации стали политизированными, из-за чего множества свидетельств преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) игнорируются и замалчиваются. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Она отметила, что аппарат омбудсмена республики регулярно направляет сведения о пытках и истязаниях в отношении российских военных, которые находятся в украинском плену, в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.

"Как демонстрирует практика последнего года, институт международной правозащиты больше не является нейтральным и эффективным. Их политизированность привела к тому, что тысячи свидетельств военных преступлений киевского режима игнорируются и скрываются от мировой общественности… Отсутствие должной реакции только усугубляет ситуацию и может вызвать еще более катастрофические последствия", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что почти 9 тысяч мирных жителей погибли в ДНР за последние девять лет из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила Наталья Щукина, глава представительства республики в СЦКК по вопросам военных преступлений Украины. Всего с 2014 года погибли 8 965 гражданских лиц, в том числе 228 детей. Ранены 12 505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка