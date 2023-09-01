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Запад допустил ошибку, когда решил не прислушиваться к условиям Владимира Путина, считает бывший разведчик США Тони Шаффер.

"Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться", – подчеркнул он в эфире YouTube-канала George Galloway.

Военный эксперт обратил внимание, что Соединенные Штаты и Великобритания предпочли проигнорировать требования российского лидера. По мнению Шаффера, Западу необходимо поменять политику в этом отношении. В противном случае ситуация только усугубится, резюмировал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные власти через некоторое время сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

Однако, считает Медведев, Россия не должна останавливаться "до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство".



Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине