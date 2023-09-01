Экс-советник Пентагона предупредил Украину о маневре ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ могут освободить Одессу, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера.

"Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет", – заявил Макгрегор.

По его словам, если после этого киевский режим не остановит боевые действия, то у руководства РФ не будет другого выхода, как дальше продвигаться вперед "к польской и румынской границам". Полковник добавил, что такие действия России окажут большое влияние на Европу.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение собственных войск. По мнению экс-разведчика, если украинские войска откажутся сдаться России, то ее армия может продолжить наступление и пойти на Одессу.

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