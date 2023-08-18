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Президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение собственных войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

"Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. <…> Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения", – сказал он.

По мнению экс-разведчика, если украинские войска откажутся сдаться России, то ее армия может продолжить наступление и пойти на Одессу. Сейчас Вооруженные силы (ВС) РФ обладают необходимыми ресурсами для вытеснения украинских войск из Запорожской области и ДНР, считает он.

Вместе с тем Риттер добавил, что если украинское контрнаступление, которое уже терпит крах, не оправдается, то российские войска смогут добиться больше прорывов на фронте.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Зеленский никогда не заботился о жизнях других людей. По его словам, попытки решения украинского конфликта предпринимал только Владимир Путин. Хинкл считает, что Путин оказался прав, однако Киев отвергал все мирные инициативы



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