Фото: depositphotos/yanosh_nemesh

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

Соответствующий указ был опубликован в четверг, 1 сентября, на официальном сайте президента Украины. Таким образом, указ от 5 мая 2020 года об участии киевской делегации в Трехсторонней контактной группе признается недействительным.

Также отменяется действие шести президентских указов 2020–2021 годов, в том числе о составе делегации. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не готова к режиму прекращения огня. По его словам, Киев не намерен "стабилизировать ситуацию", поскольку до зимы хочет "много чего".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.