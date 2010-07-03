В ДНР заявили об обстреле ВСУ жилых домов в Горловке

Глава администрации подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска ежедневно обстреливают жилые дома города. Его слова приводит РИА Новости.
"Каждый день украинская армия выжигает по два-три дома. Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом?", – сообщил Приходько.
Он добавил, что бойцы самопровозглашенной республики ежедневно "попадают в плен, потом они погибают".
Ранее эксперт прокомментировал опубликованные бывшим украинским депутатом Алексеем Журавко документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах. По словам политолога Ивана Мезюхо, информация о таких нарушениях звучала на протяжении пяти лет даже из уст некоторых украинских СМИ, однако международные правозащитные организации неохотно реагировали на такие заявления.
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