Стрелков ответил на обвинения Лондона в причастности России к боям за Иловайск

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с ИА "НСН" опроверг обвинения Лондона в причастности РФ к боям за Иловайск в 2014 году.

По словам собеседника агентства, он видел сообщения, что британская исследовательская группа Forensic Architecture якобы нашла свидетельства российского военного присутствия в зоне конфликта под Иловайском. "Могу сказать, что пока я командовал, а бои под Иловайском начинались в мою бытность командующим ополчения, естественно, никаких российских танков в колонне в моем распоряжении не было", – заявил Стрелков. Он напомнил, что бои шли в конце июля и первой половине августа. "Там действовало подразделение “Моторолы”, несколько рот из разных батальонов", – уточнил бывший министр обороны ДНР.

Как подчеркнул Стрелков, из бронетехники в распоряжении ополченцев было только два самоходных артиллерийских орудия "Нона", которые "еще из Славянска вышли". "Другой боевой техники там не было. Что касается другого, я комментировать не могу, потому что меня там не было", – подытожил военный.

Бои за Иловайск, проходившие с августа по сентябрь 2014 года, стали самыми масштабными по числу потерь с обеих сторон: как в украинской армии, так и среди ополченцев. Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности своих вооруженных сил к этим боям.