Выданы ордера на арест подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе

Прокуратура Нидерландов намерена предъявить обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению Boeing-777 компании Malaysia Airlines в Донецкой области Украины, передает РИА Новости.
На пресс-конференции Объединенной следственной группы в Ньивегейне заявлено, что среди подозреваемых – трое россиян и один украинец. Отмечается, что следствие готово выслушать позицию подозреваемых в суде.
Процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.
В следственной группе не исключают, что лайнер был сбит по ошибке. Эксперты также заявили, что зенитная ракетная установка могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.
Подозреваемые – россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск.
Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.
Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. МИД РФ назвал обвинения ССГ голословными.
В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских". Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing. По его словам, Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но страну отстранили от экспертизы.
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