Швеция введет новый налог из-за "присутствия России в Балтийском море"

Правительство Швеции рассматривает возможность введения нового налога для банков из-за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море", сообщает агентство Bloomberg.
Как отметила министр финансов Магдалена Андерссон, новый налог может принести бюджету страны около 508 миллионов долларов к 2022 году. По ее словам, во время кризиса кредитным учреждениям может потребоваться помощь государства, так что сейчас им следует платить больше отчислений.
Вместе с тем в материале отмечается, что заявление о новом налоге было сделано на фоне планов шведских властей повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП к 2025 году. Агентство связывает этот шаг с "наращиванием российского военного присутствия в Балтийском море".
Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений. Такое заявление он сделал 22 августа на созванном Россией и Китаем экстренном заседании Совбеза ООН по вопросу ракетных испытаний США. Полянский назвал предсказуемой позицию стран НАТО, представители которых вновь попытались переложить ответственность на Москву.
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