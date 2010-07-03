Новый военный беспилотник начнет поступать в войска РФ с 2020 года

17:14
17:14
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Фото: Минобороны РФ
Новый беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" начнет поступать в войска со следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Его серийная поставка начнется в рамках заключенного контракта между российским военным ведомством и Уральским заводом.
Отмечается, что это будет полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост", причем от предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы.
Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", который может находиться в воздухе более суток. На видеозаписи длительностью 1 минута 4 секунды показаны маневры и посадка самолета.
По данным ведомства, полет беспилотника "Альтиус-У" длился 32 минуты и проходил на одном из испытательных аэродромов на высоте до 800 метров, причем в полностью автоматическом режиме. В ходе тестирования все системы отработали штатно, заключили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, "Альтиус-У" способен вести разведку с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Вес аппарата равен примерно шести тоннам. Благодаря спутниковому каналу управления радиус использования такого беспилотника практически не ограничен, отметили специалисты.
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