Новый военный беспилотник начнет поступать в войска РФ с 2020 года

Фото: Минобороны РФ

Новый беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" начнет поступать в войска со следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Его серийная поставка начнется в рамках заключенного контракта между российским военным ведомством и Уральским заводом.

Отмечается, что это будет полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост", причем от предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы.

Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", который может находиться в воздухе более суток. На видеозаписи длительностью 1 минута 4 секунды показаны маневры и посадка самолета.

По данным ведомства, полет беспилотника "Альтиус-У" длился 32 минуты и проходил на одном из испытательных аэродромов на высоте до 800 метров, причем в полностью автоматическом режиме. В ходе тестирования все системы отработали штатно, заключили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, "Альтиус-У" способен вести разведку с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Вес аппарата равен примерно шести тоннам. Благодаря спутниковому каналу управления радиус использования такого беспилотника практически не ограничен, отметили специалисты.