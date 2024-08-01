Bloomberg: США планируют ограничить доступ Китая к американским и южнокорейским ИИ-чипам

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Власти США планируют ввести меры для ограничения доступа Китая к некоторым передовым чипам памяти американского и южнокорейского производства для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"США планируют введение односторонних ограничений на доступ Китая к чипам памяти для ИИ и оборудованию для производства этого вида полупроводников уже в следующем месяце", – указано в сообщении.

США ставят целью предотвратить поставки полупроводников в КНР такими технологическими компаниями, как американская Micron Technology Inc., а также южнокорейскими SK Hynix Inc. и Samsung. Данная мера может ограничить Китаю доступ к таким передовым ИИ-чипам, как HBM2, HBM3, HBM3E.

Поставки из Южной Кореи Вашингтон планирует предотвратить с помощью закона, который позволяет США запрещать экспорт зарубежной продукции, если при ее производстве были использованы американские технологии или компоненты, пишет агентство.

Ранее о том, что власти США рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта в Китай сообщала газета The Wall Street Journal. По данным источников издания, в Вашингтоне опасаются, что другие страны могут захватить лидерство в сфере ИИ с помощью технологий из США.

Еще в октябре прошлого года Вашингтон ввел ограничения на экспорт полупроводников в КНР.

