Кадыров рассказал, что более 13 тыс бойцов прошли обучение в университете спецназа в Чечне

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Более 13 тысячи бойцов прошли обучение в университете спецназа в Чечне с момента начала специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Рамзан Кадыров.

"Российскому университету спецназа 10 лет. <...> На базе РУС прошли подготовку свыше 13 тысяч добровольцев. Специально для них были созданы ускоренные курсы обучения, включающие себя боевую, медицинскую, техническую и топографическую подготовку", – написал Кадыров.

По словам главы Чечни, добровольцы, прошедшие обучение в университете, провели большое количество операций по освобождению населенных пунктов Донбасса и защите мирного населения.

Кадыров добавил, что за 10 лет деятельности РУС прошел путь от центра подготовки бойцов региональных силовых ведомств до объекта всероссийского значения.

Как отметил политик, в университете созданы "самые лучшие условия" для тренировок. Среди них – комфортное проживание, богатая материально-техническая база, бронетехника и передовое вооружение.

Ранее Кадыров рассказал о нанесении чеченскими бойцами упреждающего удара на Харьковском направлении. По его словам, военные совершили диверсионную вылазку в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

Операцией командовали начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов, отметил глава Чечни.

Кадыров планирует создать частную военную компанию после ухода с госслужбы