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09:57

Политика

КПРФ готовит проект о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет

Фото: 123RF/enterfobay

Фракция КПРФ готовит законопроект, согласно которому за непостановку на воинский учет будут лишать гражданства РФ и депортировать. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике от партии КПРФ Михаил Матвеев.

"Мной будет подготовлен законопроект, согласно которому непостановка на воинский учет в установленный законом срок после приобретения российского гражданства (а также уклонение от воинской обязанности) будут становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворением в страну, откуда такой недогражданин прибыл", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что непостановка на воинский учет также должна стать наказанием в виде лишения приобретенного гражданства и для членов семей лиц, если ранее они получили его как иностранцы.

Ранее в стране предложили лишать гражданства по рождению за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Принятие подобного законопроекта, как уточнялось в его пояснительных материалах, позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов РФ.

При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя подобное предложение, рекомендовал его авторам прочитать Конституцию. Закон, по его словам, полностью противоречит основам конституционного строя.

Названы условия лишения приобретенного российского гражданства

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