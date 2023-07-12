В ГД предложили лишать иностранцев гражданства РФ за преступления против половой свободы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев предложил лишать иностранцев российского гражданства за преступления против жизни и свободы, половой неприкосновенности и половой свободы личности. Соответствующий законопроект был размещен в думской электронной базе.

Документом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. В Федеральный закон от 28.04.2023 № 138-ФЭ "О гражданстве Российской Федерации" предлагается включить статьи "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и другие.

"Наряду с преступлениями террористической направленности, преступления против государства предлагается включить преступления против жизни и здоровья, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности", – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Необходимость расширения перечня аргументируется участившимися случаями преступлений, совершенными приезжими из стран бывшего СССР и получившими гражданство РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. В то же время закон сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

