МИД РФ сообщил, что Запад за 4 месяца 60 раз отказал в выдаче преступников

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Министерство иностранных дел РФ объявило, что за последние четыре месяца Россия получила 60 отказов в выдаче преступников от западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте–июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам", – заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

По словам представителя ведомства, некоторые государства официально прекратили сотрудничество с Россией по вопросам выдачи преступников и в исполнении запросов о правовой помощи в рамках уголовных дел.

Тарабрин заявил, что невыдача правонарушителей вредит совместным усилиям международного сообщества по борьбе с преступностью.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине взаимодействие российской Генпрокуратуры с большинством стран Европы по вопросам экстрадиции обвиняемых практически прекратилось.