США и ЕС под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по антитеррору – МИД РФ

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США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Он добавил, что последний раунд российско-есовских консультаций по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года.

"Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема", – заявил Тарабрин.

21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом". Она пообещала, что РФ не оставит такие меры без ответа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.