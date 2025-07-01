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Американскому президенту Дональду Трампу на фоне успехов российской армии в зоне СВО следует отдалиться от украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его YouTube-канал.

"Ни у кого не будет сомнений, что Россия выиграла эту войну", – сказал Христофору и отметил, что, с его точки зрения, коллективный Запад побежден.

Ранее Трамп указал, что конфликт на Украине "сложнее", чем все другие. Так он объяснил, почему, несмотря на собственные обещания, не смог эффективно посодействовать прекращению боевых действий.

Глава Белого дома считает, что ситуация на Украине вышла из-под контроля. Как утверждали журналисты, такое мнение Трамп выразил во время закрытой встречи с лидерами НАТО.