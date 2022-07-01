Представитель Горбачева назвал неправдой информацию об ухудшении здоровья политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о якобы ухудшении состояния и проблемах со здоровьем не соответствует действительности, заявил представитель "Горбачев-фонда" Владимир Поляков.

"Мы вопросы здоровья Михаила Сергеевича никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в этих каналах, это неправда", – приводит РИА Новости его слова.

В ряде телеграм-каналов периодически появляются сообщения о сильных проблемах со здоровьем у Горбачева.

Ранее Владимир Поляков сообщил о прохождении Михаилом Горбачевым гемодиализа из-за проблем с почками.

По словам представителя политика, лечение длится уже несколько лет, данные проблемы связаны с возрастом.