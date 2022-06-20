Представитель Горбачева прокомментировал информацию об ухудшении здоровья политика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков сообщил о прохождении Михаилом Горбачевым гемодиализа из-за проблем с почками.
"Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению", – сообщил он телеканалу "360".
По словам представителя политика, лечение длится уже несколько лет, данные проблемы связаны с возрастом.
Ранее информацию об ухудшении здоровья Михаила Горбачева сообщал ряд телеграм-каналов.
Накануне стало известно, что на 77-м году жизни скончался советский и российский политик Геннадий Бурбулис, занимавший в 1991–1992 года посты госсекретаря и первого зампреда кабмина РСФСР.
Смерть политика подтвердила его племянница. Уточняется, что Бурбулис умер, находясь в столице Азербайджана – Баку.
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