Российские системы ПВО сбили два Су-25 и 11 беспилотников – Минобороны

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские системы ПВО сбили за сутки два самолета Су-25 в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, были сбиты 11 беспилотников в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что армия Украины за сутки потеряла порядка 200 военных в районе Лисичанска. По его словам, под контроль российской армии за последние три дня взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

