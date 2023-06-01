Власти Косова заявили о готовности рассмотреть проведение повторных выборов на севере края

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Косово готово рассмотреть возможность проведения новых выборов мэра на севере края, заявила президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи.

"Косово попросили организовать новые выборы на севере, что даст гражданам-сербам участвовать и выбрать мэров с большей легитимностью. Наши юридические механизмы дают такую возможность, и мы готовы рассмотреть это в соответствии с законом Косово по выборам", – сказала Османи.

Как объяснила лидер Косова, сербы могут подписать петицию и инициировать избирательный процесс. Она также подчеркнула необходимость участия сербов в выборах.

Кроме того, Османи попросила у президента Сербии Александра Вучича не вмешиваться в выборы. Политик отметила, что Вучич так и не дал ответа.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Как уточнил президент Вучич, один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. В итоге медицинская помощь понадобилась 52 сербам.

Ранее США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию из административных зданий на севере Косова. Вашингтон потерял энтузиазм по продвижению непризнанного Косова на евро-атлантическом пути, добавил американский диппредставитель в самопровозглашенной республике.

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