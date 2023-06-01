Глава Шебекина Белгородской области рассказал о звонке Путина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Глава белгородского Шебекино Владимир Жданов рассказал, что ему позвонил Владимир Путин и поинтересовался, какая помощь нужна жителям округа.

"Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Я ему доложил сложившуюся обстановку, рассказал о наших действиях, планах. <...> Первое, о чем он спросил, – какая нужна помощь. Было очень приятно, наш президент с нами", – сказал глава Шебекина в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Жданова, Путин в курсе текущей ситуации в округе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин совершил звонок Жданову, сообщает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что глава государства дал необходимые поручения по его итогам.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация.

В Минобороны РФ заявили о пресечении попытки украинских сил совершить теракт в районе Шебекина. После интенсивного обстрела Белгородской области вражеские формирования попытались проникнуть на российскую территорию.

Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на действия Украины в белгородском Шебекине