В ФСБ заявили, что зерновые коридоры используются для атак на российское побережье

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Украина атакует российское побережье посредством зерновых коридоров, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье", – приводит ТАСС его слова.

Кроме того, директор ФСБ спрогнозировал качественную трансформацию международного терроризма на фоне возвращения боевиков, принимавших участие в конфликтах на Украине, а также в Сирии и Афганистане.

Бортников выразил опасения, что они начнут распространять полученный боевой опыт среди своих "адептов" в родных странах.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней.

Эрдоган выразил уверенность, что это решение будет выгодным для всех сторон договора. При этом, подчеркнул он, турецкая сторона продолжит прикладывать усилия, чтобы все условия были соблюдены.

Россия подтвердила продление зерновой сделки на два месяца