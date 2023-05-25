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Происшествия

Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на корабль "Иван Хурс"

Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на корабль "Иван Хурс"

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Украинские беспилотные катера атаковали российский военный корабль "Иван Хурс". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака произошла в 140 километрах от Босфора. Российское судно выполняло задачи по охране газопроводов в исключительной экономической зоне Турции. Дежурные заметили тройку быстро приближающихся дронов. По ним тут же открыли огонь. В итоге техника противника была уничтожена и не смогла подойти к российскому кораблю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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