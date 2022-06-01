Думский мандат Жириновского передали экс-депутату Свинцову

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Центризбирком РФ передал думский мандат скончавшегося экс-руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского бывшему депутату Госдумы Андрею Свинцову. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 1 июня.

"Передать вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России", Свинцову Андрею Николаевичу", – указано в постановлении ЦИК.

Ранее Свинцов был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов с 2011 по 2021 год, занимая должность зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Депутат Госдумы, экс-глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

После смерти Жириновского председателем думской фракции ЛДПР и партии был назначен глава международного комитета нижней палаты парламента Леонид Слуцкий.