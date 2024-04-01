Британский аналитик назвал самые мощные удары РФ во ВСУ за все время СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В марте этого года авиаудары ВС России по Вооруженным силам Украины (ВСУ) стали самыми мощными за все время проведения СВО. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции", – уточнил эксперт.

Особенно он выделил огромный ракетный арсенал ВС РФ, который применяется на линии соприкосновения.

По словам аналитика, эти удары повлекли большие разрушения для украинской армии.

Ранее Меркурис заявил, что массированный удар российских войск по военным ВСУ и украинским энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и технически изощренным за все время спецоперации. Он уточнил, что применение маневрирующих дронов запутывало зенитчиков ВСУ в то время, как аппаратура украинцев подвергалась тотальному воздействию средств РЭБ российских солдат.