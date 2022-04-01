Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Губернатор Хабаровского края и председатель регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев призвал граждан не верить фейковым публикациям о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, а также заявил о вредности кадровых перестановок в ЛДПР в его отсутствие.
"Не стоит верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского. Суетологи никак не могут дождаться его выздоровления. Лишние телодвижения в партии до его полного выздоровления вредны для ЛДПР. Жириновский – основа партии, он ее создавал, он ею и руководит", – приводит его слова РИА Новости.
Дегтярев отметил, что все соратники Жириновского по ЛДПР и граждане России желают ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо страны. По мнению губернатора, россияне соскучились по точным предсказаниям политика и с нетерпением ждут его возвращения в медиаполе.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что, если болезнь Владимира Жириновского затянется, обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии. Среди них звучали имена Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко.
Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.
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