Дегтярев призвал не верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского

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Губернатор Хабаровского края и председатель регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев призвал граждан не верить фейковым публикациям о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, а также заявил о вредности кадровых перестановок в ЛДПР в его отсутствие.

"Не стоит верить фейкам о состоянии здоровья Жириновского. Суетологи никак не могут дождаться его выздоровления. Лишние телодвижения в партии до его полного выздоровления вредны для ЛДПР. Жириновский – основа партии, он ее создавал, он ею и руководит", – приводит его слова РИА Новости.

Дегтярев отметил, что все соратники Жириновского по ЛДПР и граждане России желают ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо страны. По мнению губернатора, россияне соскучились по точным предсказаниям политика и с нетерпением ждут его возвращения в медиаполе.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что, если болезнь Владимира Жириновского затянется, обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии. Среди них звучали имена Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко.

Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.