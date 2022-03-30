Депутат Диденко назначен первым замом Жириновского в центральном аппарате ЛДПР

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили депутата Госдумы Алексея Диденко, сообщает РИА Новости.

Решение единогласно принял совет партии. Такое решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что, если болезнь Владимира Жириновского затянется, обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии. Среди них звучали имена губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко.

Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

