Депутат Диденко назначен первым замом Жириновского в центральном аппарате ЛДПР

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили депутата Госдумы Алексея Диденко, сообщает РИА Новости.
Решение единогласно принял совет партии. Такое решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что, если болезнь Владимира Жириновского затянется, обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии. Среди них звучали имена губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко.
Жириновского госпитализировали в феврале 2022 года. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.
Состояние Жириновского оценивается как стабильное – Минздрав РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: