Антонов заявил о попытках США поссорить Россию со странами Латинской Америки

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сенаторы США пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам главы дипведомства, об этом свидетельствуют призывы американских законодателей лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

"Подобная риторика – очередное проявление замшелой "доктрины Монро", в основе которой – откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале диппредставительства.

Посол РФ призвал Соединенные Штаты перестать политизировать деятельность международных площадок.

Ранее Антонов заявил, что новые санкции США представляют собой целенаправленную попытку ограничить технологическое развитие России.