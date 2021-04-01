Лавров заявил, что ему "работается нескучно"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему не скучно на посту главы ведомства из-за быстро происходящих изменений в мире. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Если коротко: нескучно. Это если говорить об эпохах, через которые я прохожу в своей карьере. Все мы в этих эпохах существовали, видели все эти переходы", – заявил Лавров.

Он отметил, что за годы в качестве постпреда РФ при ООН и главы МИД РФ отметил серьезные изменения в США. Причиной он назвал революционные тенденции, а также трагедию 11 сентября 2001 года.

"С тех пор Нью-Йорк стал другим. Этот свободный, живущий круглые сутки своей жизнью, получающий от этого удовольствие город как-то насторожился, стал оглядываться через плечо: нет ли рядом кого-то, кто может принести беду", – описал свои ощущения глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что крупных терактов в США больше не происходило, однако он предположил, что есть люди, которые хотят использовать настороженность общества в своих целях.

Отвечая на вопрос об изменениях в самом себе, Лавров подчеркнул, что судить не может. Он также выразил уверенность, что процесс формирования личности может идти вплоть до конца жизни.

Накануне глава МИД РФ иронично высказался об очном формате специальной сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай". По словам Лаврова, работать в онлайн-режиме гораздо лучше и будущее человечества лежит именно в этой плоскости.

