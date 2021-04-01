В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России

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Решение России о высылке дипломатов европейских стран, принятое в феврале в связи с их участием в несанкционированных протестных акциях в Москве, является адекватным действием в соответствии с нормами Венской конвенции. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о данном эпизоде, сообщает RT.
Депутат полагает, что действия дипломатов нанесли урон репутации государств, которые они представляют, поскольку они допустили участие своих официальных лиц во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания.
"Это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них. И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", – сказал Морозов.
Ранее Боррель назвал "проявлением агрессии" решение России о высылке дипломатов из Швеции, Польши и Германии. 4 февраля он прибыл в Москву с визитом, а на следующий день провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда же стало известно, что дипломаты были объявлены в России персонами нон грата, им предписывалось покинуть страну.
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