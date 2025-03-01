Володин: ГД 5 марта рассмотрит проект о запрете для иноагентов на участие в просвещении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете на просветительскую или образовательную деятельность для иноагентов 5 марта. Об этом рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что депутаты последовательно работают над защитой государства от попыток деструктивного вмешательства извне. Его слова передает пресс-служба Госдумы.

"Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества", – подчеркнул председатель ГД.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал данный законопроект и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Проект был внесен в ГД в январе.

В случае принятия изменения будут внесены в закон "Об образовании в РФ". В соответствии с ними, иноагенты не смогут участвовать в указанной деятельности для детей и взрослых. Также законопроект предлагает аннулировать лицензию на осуществление образовательной деятельности, если лицензиар будет включен в список иноагентов.

