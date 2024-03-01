Лавров заявил, что ряд атак ВСУ на аэродромы РФ не могли пройти без специалистов США

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Ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские стратегические аэродромы не могли пройти без участия специалистов США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье, сообщает ТАСС.

Он прокомментировал стремление Америки возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности. По его словам, как американцы могут проситься всерьез на стратегические объекты РФ, когда несколько атак, совершенных украинской армией с использованием дальнобойного оружия против российских аэродромов, не могли пройти без специалистов Штатов, в том числе их участия в форме модернизации самих ракет для прибавления им дальности.

Ранее Владимир Путин отверг предложение о переговорах по стратегической стабильности с Соединенными Штатами в отрыве от вопросов нацбезопасности России. Он указал, что вопросы безопасности и стабильности необходимо обсуждать в едином комплексе.

Кроме того, российский лидер назвал "предвыборной демагогией" и "лицемерием" заявления американских властей об их заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности. Он отметил, что США открыто предпринимают в отношении России враждебные действия.