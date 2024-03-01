В ФРГ заявили, что ракеты Taurus при поставке на Украину смогут применить через 8 месяцев

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Ракеты Taurus при поставке Киеву будут готовы к применению через 8 месяцев. Об этом следует из текста разговора представителей бундесвера, который опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Согласно тексту, беседа прошла 19 февраля. В обсуждении атаки на Крымский мост участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

"Если сейчас канцлер решит, что мы должны поставлять ракеты, они будут передаваться из бундесвера. Хорошо, но они будут готовы к применению только через восемь месяцев", – отметил Грефе.

Вместе с тем Герхартц подчеркнул вероятность поставки 100 ракет. В ходе разговора немецкие чиновники также допустили передачу Украине координат российских целей с точностью до 3 метров.

"Если речь идет об информации о целях поражения, которая в идеале включает спутниковые снимки, обеспечивающие максимальную точность до трех метров, то мы должны сначала их обработать в Бюхеле. Думаю, что независимо от этого можно каким-то образом организовать обмен информацией между Бюхелем и Шробенхаузеном", – указывается в тексте.

Ранее Симоньян рассказала об имеющейся у нее аудиозаписи, на которой записана беседа высокопоставленных немецких военных по поводу атаки на Крымский мост. По ее словам, немцы также обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке на мост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что у немецких СМИ возник повод доказать собственную независимость и задать вопросы министру иностранных дел Анналене Бербок. Как подчеркнула дипломат, у российской прессы также появилась актуальная тема для общения с посольством Германии.

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