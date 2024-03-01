Оформление пожизненной ренты предложили взять под контроль госорганов

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил сделать государственные органы постоянным третейским наблюдателем в вопросе оформления пожизненной ренты. Соответствующую инициативу он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, передает RT.

Депутат обратил внимание, что в последнее время в стране стала пользоваться популярностью практика, при которой пожизненная рента предоставляется в обмен на передачу недвижимости и имущества опекаемого. Пользователями такой услуги чаще всего становятся пожилые и одинокие люди, которым требуется особый уход.

По мнению Крупника, практика спровоцировала появление всевозможных мошеннических схем, которые позволяют злоумышленникам завладеть имуществом опекаемых граждан. Он обратил внимание, что регулярно получает обращения россиян в связи с такими историями.

"Прошу вас рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя", – следует из письма депутата к Котякову.

В заключение Крупник пояснил, что предлагает осуществлять составление и соблюдение договора о ренте под постоянным надзором социальных служб. Это, по его мнению, позволит исключить мошеннические действия и нарушение прав опекаемого.

До этого мошенники украли два миллиона рублей у 87-летней пенсионерки из Москвы. Средства были украдены из дома после того, как пожилая женщина впустила в дом незнакомку, предлагающую услуги помощницы.

