Выход украинских подразделений к Азовскому морю полностью заблокирован – МО РФ

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Выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, ранее взявшими под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что главной задачей российской военной спецоперации на Украине является защита России от внешней угрозы со стороны Запада. Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжат проведение специальной военной операции до достижения всех поставленных целей, в числе которых – защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Министр подчеркнул, что российские военные не оккупируют территорию Украины. По словам Шойгу, они принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей и спасения их жизней.

Конашенков заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине, она их завершает.

Он напомнил, что военные действия со стороны украинского режима и планомерное уничтожение жителей Донбасса велись восемь лет. В ходе этой войны погибли свыше 14 тысяч человек, среди них – сотни детей.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

