Володин: режим высылки незаконных мигрантов начнет работать в РФ с 5 февраля

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С 5 февраля в РФ вступят в силу изменения, связанные с совершенствованием миграционной политики, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности", – написал председатель Госдумы.

Кроме того, Володин отметил, что с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение установленных правил въезда в РФ или выезда за ее пределы, а также оказание мигранту, включенному в реестр контролируемых лиц, услуг, которые запрещается предоставлять.

Ранее Владимир Путин обязал нелегальных мигрантов выехать из России до 30 апреля. Так, находящиеся в России иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из РФ или с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение".

Вместе с тем нелегалов, которые подписали контракт для прохождения военной службы, не депортируют. Однако эта норма не коснется иностранцев, создающих угрозу нацбезопасности России.