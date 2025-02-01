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В Киеве прозвучали взрывы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы прозвучали в пригороде Киева на фоне воздушной тревоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве с 01:43 по московскому времени, в области – с 01:06 (по мск).
Ранее российские военнослужащие поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК).
Для выполнения задачи были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины